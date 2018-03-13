Брянцу грозит три года за плантацию конопли
34-летнего жителя Брянска будут судить за выращивание конопли.
Как сообщили в региональном УМВД, житель Володарского района в течение нескольких месяцев выращивал коноплю в своем гараже. За это время он успел культивировать более 40 кустов. При обыске полицейские изъяли у него коробку с уже высушенной коноплей.
Брянцу предъявили обвинения в незаконном культивировании наркотических растений и хранении их без цели сбыта.
Расследование уголовного дела завершено. Его рассмотрит Володарский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет либо крупный штраф.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Цифровая трансформация обеспечила рост выручки в 4 квартале 2017 года на 5%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО .
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!