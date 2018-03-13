Брянцу грозит три года за плантацию конопли

34-летнего жителя Брянска будут судить за выращивание конопли.

Как сообщили в региональном УМВД, житель Володарского района в течение нескольких месяцев выращивал коноплю в своем гараже. За это время он успел культивировать более 40 кустов. При обыске полицейские изъяли у него коробку с уже высушенной коноплей.

Брянцу предъявили обвинения в незаконном культивировании наркотических растений и хранении их без цели сбыта.

Расследование уголовного дела завершено. Его рассмотрит Володарский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет либо крупный штраф.