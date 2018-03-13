В Унечском районе «обчистили» застрявший в грязи автомобиль
20-летний парень из Унечи и его 21-летний знакомый предстанут перед судом за кражу, совершенную из автомобиля, принадлежащего местному жителю, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Заявитель рассказал полицейским, его машина завязла в грязи в поселке Трудовик. На протяжении нескольких дней мужчина договаривался о том, чтобы вытянуть застрявший транспорт, однако, вернувшись в поселок, обнаружил, что из салона похитили имущество на сумму свыше 17 тысяч рублей. Несколько дней потерпевший сам искал вора, но все старания оказались тщетными.
Правоохранители выяснили подозреваемых в течение нескольких часов. Задержанные парни во всем сознались, объяснив, что им сразу приглянулся оставленный автомобиль. Подождав, пока стемнеет, они разбили камнем стекло, проникли в салон и похитили ценные вещи, уничтожив найденные документы. Часть украденного полиция уже изъяла.
Пока сыщики разбирались с делом о похищении, на 20-летнего подозреваемого, которого недавно отпустили под подписку о невыезде, завели еще одно уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Как выяснилось, он требовал возврата долга от знакомого матери, вел себя агрессивно, угрожая ему деревянной разделочной доской.
«Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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