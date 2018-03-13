Огнеборцы тушили нежилое здание в Володарском районе Брянска
Пожар в нежилом здании, расположенном на улице Розы Люксембург в Володарском районе Брянска, случился 14 марта – сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Информацию о возгорании спасатели четвертой части получили около семи вечера. Сразу же на место выехали пожарные расчеты на двух автоцистернах. Когда они прибыли, неэксплуатируемое здание размером 6х10 м охватило пламя. Тушили строение с помощью двух ручных стволов. Распространение огня на соседние здания удалось избежать.
В 19.01 загорание локализовали, в 19.11 - ликвидировали.
«Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается», - рассказали сотрудники МЧС.
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