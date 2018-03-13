Велосипедист из Новозыбкова обвиняется в избиении до смерти и проникновении в жилище
28-летний житель Новозыбкова предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти напугавшего его водителя и незаконном проникновении в дом знакомой женщины.
По данным пресс-службы следственного управления СКР по Брянской области, 25 октября 2017 года обвиняемый жестоко избил 35-летнего мужчину, который через два дня умер в больнице от полученных травм головы. Обвиняемый рассказал следователю, что решил проучить водителя авто, который якобы едва не сбил его во время поездки на велосипеде.
Второй эпизод произошел 19 августа. Нетрезвый обвиняемый проводил до дома свою знакомую, а когда она простилась и заперла дверь, решил попасть в ее жилище через окно. Женщина вызвала полицию, которая застала мужчину на месте преступления.
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