В Гордеевском районе осудят злостного дебошира, пинавшего машину
В Гордеевском районе завершили расследование уголовного дела в отношении злостного дебошира.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, в течение трех недель 45-летний житель села Творишино, будучи пьяным, совершил сразу четыре преступления. Он угрожал насилием полицейскому и убийством своей сожительнице, повредил чужое имущество и совершил грабеж.
19 января полицейский застал мужчину за распитием спиртного на крыльце магазина и потребовал прекратить противоправные действия. В ответ тот пригрозил стражу порядка физической расправой.
6 февраля по-прежнему пьяный житель Творишино стал пинать ногами по бамперу припаркованного автомобиля иностранного производства. Когда хозяйка машины попыталась вызвать полицию, он разбил ее дорогой телефон.
На следующий день он потребовал обслужить себя без очереди в магазине, а затем, разозленный отказом продавца, не расплатился за две бутылки пива и две пачки сигарет и скрылся с похищенным товаром.
10 февраля он пригрозил убийством сожительнице, с которой поссорился.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд. Состояние алкогольного опьянения может усугубить вину жителя Творишино, отметили в следственном управлении.
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