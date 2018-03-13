В Брянске пропал 62-летний Владимир Жидких

В Брянске разыскивают 62-летнего Владимира Дмитриевича Жидких.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 10 марта пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении. Пожилой мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы с залысиной на лбу, голубые глаза.

Особы приметы: сломан нос (кривит на правую сторону), татуировка на пальце руки в виде меча.

Был одет в темно-синие джинсы, куртку цвета хаки и черную шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Жидких, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.