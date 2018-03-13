В Брянске пропал 62-летний Владимир Жидких
В Брянске разыскивают 62-летнего Владимира Дмитриевича Жидких.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 10 марта пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении. Пожилой мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы с залысиной на лбу, голубые глаза.
Особы приметы: сломан нос (кривит на правую сторону), татуировка на пальце руки в виде меча.
Был одет в темно-синие джинсы, куртку цвета хаки и черную шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Жидких, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» запустил порталнашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени.В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» началась подготовка к прохождению паводкового периода. Энергетики реализуют комплекс мероприятий, направленный на обеспечение бесперебойной работы объектов электросетевой инфраструктуры Брянской области во время весеннего половодья. Контроль за работами осуществляет специально созданная комиссия по организации подготовки и прохождения паводкового периода под председательством первого заместителя директора – главного инженера Брянскэнерго Федора Капшукова.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!