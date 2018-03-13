В Брянске учебная машина провалилась в яму по дороге к МРЭО

Таксист разыскивает виновника аварии, случившейся 1 марта на улице Попова в областном центре, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Объявление о продаже двухэтажного особняка, расположенного на Витебском шоссе 2 в Смоленске, опубликовали на сайте агентства недвижимости.

Следователи Смоленской области завершили расследование уголовного дела 50-летнего гендиректора строительной фирмы, который обвиняется в афере на сумму около 238 млн рублей.

Руководство электролампового завода «Ледванс» собирается расширить производство – об этом стало известно 15 марта во время визита мэра Смоленска Владимира Соваренко на предприятие.

Сафоновская полиция задержала 39-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте героина на территории региона – сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Строительно-монтажные работы, которые в данный момент ведутся в перинатальном центре Смоленска, должны завершить уже в марте 2018 года – об этом стало известно во время выездного совещания губернатора Алексея Островского на объект.

Напомним, осенью прошлого года злополучную дорогу к МРЭО отремонтировали грязью. «Ни машине не проехать, ни пешеходу не пройти», – возмущались тогда горожане. С тех пор ситуацция лишь усугубилась.

«Дорога в сторону МРЭО ГИБДД. Учебная машина провалилась в яму», – рассказал в соцсетях автор фото Кирилл Кириленко.

Как сообщают очевидцы, ЧП произошло на дороге, ведущей к МРЭО ГИБДД.

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«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента «Ростелеком» запустил порталнашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени.В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.

Брянские железнодорожники проводят мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.