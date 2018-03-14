Брянец, убивший 90-летнюю самогонщицу, получил 9,5 года

В Климовском районе вынесли приговор по делу об убийстве 90-летней пенсионерки.

Напомним, в убийстве пожилой женщины, торговавшей спиртным в поселке Забрама, обвинили 27-летнего жителя поселка Лугового.

Вечером 16 октября прошлого года он пришел к пенсионерке и попросил спиртное в долг, однако та ему отказала. Разъяренный покупатель несколько раз ударил женщину по голове предметом, установить который следствию так и не удалось. Пенсионерка погибла от травм. Из дома гость скрылся вместе с двумя бутылками спиртного.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Климовский районный суд приговорил молодого человека к девяти с половиной годам исправительной колонии строгого режима.