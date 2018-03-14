В Брянске пара из Клинцов торговала техникой из съемных квартир

В Брянске молодая пара промышляла кражей бытовой техники в съемных квартирах.

Как сообщили в региональном УМВД, двое жителей Клинцов: судимый 25-летний молодой человек и его 24-летняя знакомая – в течение трех месяцев снимали квартиры в разных районах Брянска. Из квартир они похищали технику, которую затем сдавали в ломбарды.

Их добычей стали 10 телевизоров, два пылесоса, электрочайник и микроволновая печь общей стоимостью 196 тысяч рублей.

При этом воры действовали бесхитростно: представлялись владельцам жилья реальными именами и позволяли фотографировать свои паспорта.

Все похищенное полицейские изъяли и вернули владельцам. Жителям Клинцов грозит до пяти лет заключения.