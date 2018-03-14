Житель Почепа убил сожительницу ударом ножа в бедро

В Почепе 36-летнего мужчину судили за неосторожное убийство сожительницы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 2 декабря пьяный мужчина поссорился с подругой и ударил ее ножом в бедро. Колото-резаное ранение вызвало массивное кровотечение. Женщина умерла в машине скорой помощи.

В суде житель Почепа полностью признал свою вину. Его приговорили к семи с половиной годам исправительной колонии строгого режима.