В Брянске снег с крыши сошел вместе с ограждением и трубой

Снег и лед продолжают сеять разрушения в Брянской области.

Очередное ЧП произошло в Бежицком районе Брянска. Как рассказала в соцсетях жительница дома № 62 по улице Литейной, в ночь с 14 на 15 марта сошедший с крыши снег разрушил ограждение и повредил балконы.

«С крыши сошел снег. Вместе с собой он забрал часть парапета, водосточной трубы. Теперь крыша моего балкона с водосточной трубой живет в моем балконе, сосед снизу без стекла, а у соседей не открывается окна на балконе! Браво коммунальщикам!» – говорит девушка.

«Скоро начнут балконы отваливаться под тяжестью снега», «Новые крыши», «Браво, Богомаз и его команда!» – возмущаются брянцы.

Напомним, 11 марта в Клинцах рухнувший с крыши лед со снегом разбил три машины.





