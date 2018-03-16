В Бежице более получаса тушили крышу бани

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор поучаствовал в голосовании на своем избирательном участке, который размещен в СОШ №1 по улице Соболева в областном центре.

Глава администрации Смоленской области Алексей Островский пришел на избирательный участок, расположенный в средней школе №2 по улице Неверовского, чтобы отдать свой голос.

Автомобиль «ВАЗ 2112» влетел в машину «Лада Веста» на улице Кирова в областном центре, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Смоленский общественно-ситуационный центр, который работает под покровительством общественной палаты области и регионального уполномоченного по правам человека, принял в день выборов Президента РФ наблюдателей из Китая и Беларуси – сообщает общественно-ситуационный центр.

Урны для голосования не попали в поле видимости веб-камер, установленных на двух избирательных участках в областном центре – сообщил информационный ресурс golosinfo.org.

Самыми активными в голосовании среди всех смолян оказались жители Ершичского района – об этом сообщили в избирательной комиссии Смоленской области.

В 5.47, через 10 минут после вызова, на место прибыло пожарно-спасательное подразделение. К этому времени пламя охватило крышу бани. Потушить ее удалось в 6.29.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу загорелась частная баня по улице Марии Расковой.

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