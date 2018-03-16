В Бежице более получаса тушили крышу бани
Крупный пожар произошел утром 18 марта в Бежицком районе Брянска.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу загорелась частная баня по улице Марии Расковой.
В 5.47, через 10 минут после вызова, на место прибыло пожарно-спасательное подразделение. К этому времени пламя охватило крышу бани. Потушить ее удалось в 6.29.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
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