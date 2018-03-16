В Брянске водитель маршрутки влетел в фуру

Пьяный водитель маршрутного такси устроил ДТП в Брянске.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 16 марта около 21.50 на улице Менжинского в Фокинском районе.

По предварительной информации брянской полиции, 47-летний водитель микроавтобуса Fiat ехал без пассажиров от улицы Уральской к Московскому проспекту и протаранил фуру Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, припаркованную у края дороги с соблюдением ПДД.

Маршрутчика госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной лба, рваной раной губы и ушибом грудной клетки.

От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.