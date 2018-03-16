В Брянске водитель маршрутки влетел в фуру
Пьяный водитель маршрутного такси устроил ДТП в Брянске.
Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 16 марта около 21.50 на улице Менжинского в Фокинском районе.
По предварительной информации брянской полиции, 47-летний водитель микроавтобуса Fiat ехал без пассажиров от улицы Уральской к Московскому проспекту и протаранил фуру Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, припаркованную у края дороги с соблюдением ПДД.
Маршрутчика госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной лба, рваной раной губы и ушибом грудной клетки.
От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» запустил порталнашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени.В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!