Пропавшего под Рогнедино охотника нашли мертвым

В Брянской области завершились поиски 58-летнего Виталия Никитина.

Напомним, охотник пропал 9 января в лесу недалеко от села Тюнино Рогнединского района. Его искали полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – сообщили 18 марта в отряде».

«Спасибо «Лиза Алерт». Что помогали в поисках моего отца», – обратилась к волонтерам дочь погибшего Ольга Коржакова-Никитина.