Пропавшего под Рогнедино охотника нашли мертвым
В Брянской области завершились поиски 58-летнего Виталия Никитина.
Напомним, охотник пропал 9 января в лесу недалеко от села Тюнино Рогнединского района. Его искали полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – сообщили 18 марта в отряде».
«Спасибо «Лиза Алерт». Что помогали в поисках моего отца», – обратилась к волонтерам дочь погибшего Ольга Коржакова-Никитина.
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