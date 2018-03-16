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Под Брасово семья из девятерых человек лишилась летней кухни из-за пожара

Опубликовано Сегодня, 12:30

В ночь на 19 марта произошел крупный пожар в деревне Красный Колодец Брасовского района.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, около трех часов ночи загорелась летняя кухня на территории домовладения семьи из девятерых человек, пятеро из которых – дети.

Пожарные добирались до Красного Колодца несколько минут. Кухня размером 5 на 10 метров, расположенная в двух метрах от жилого дома, горела открытым пламенем по всей площади. Потушить ее пожарные не смогли.

В Брянском МЧС сообщили, что пожарные спасли от огня жилой дом многодетной семьи.

«Жильцы дома выразили огромную благодарность огнеборцам, которые своими профессиональными, грамотными действиями отстояли от огня жилище. Для многодетной семьи этот дом – бесценное жилье», – отметили в МЧС.


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