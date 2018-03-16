Под Почепом столкнулись фура и легковушка

Серьезная авария произошла утром 19 марта в Почепском районе.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на 66-м километре трассы Брянск – Гомель столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара кабина фуры оказалась в кювете, легковая машина сильно повреждена. По словам очевидцев, обошлось без жертв.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока нее поступало.





