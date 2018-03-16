На парковке в Брянске иномарку залили краской
На парковке в Брянске развернулась автовойна.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, неизвестные облили краской легковую иномарку. «Занял чужое место – перекрасил авто?» – предположил автор фото.
«Это на Молодежке, этому бедному «Ситроену» месяца три назад кто-то стекло разбил водительское, так что это может быть и не только из-за занятого места на парковке», «Припарковалась в пятницу возле данного автомобиля, он уже был в таком состоянии. И неизвестно, сколько уже времени так стоит. Не говоря уже о причине этого беспредела», – также пишут брянцы.
«Да за такое привлекают к уголовной ответственности, я имею в виду порчу имущества», «Да уж, что за люди! Никакой культуры», – возмущаются брянские атвовладельцы.
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