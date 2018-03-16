На парковке в Брянске иномарку залили краской

На парковке в Брянске развернулась автовойна.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, неизвестные облили краской легковую иномарку. «Занял чужое место – перекрасил авто?» – предположил автор фото.

«Это на Молодежке, этому бедному «Ситроену» месяца три назад кто-то стекло разбил водительское, так что это может быть и не только из-за занятого места на парковке», «Припарковалась в пятницу возле данного автомобиля, он уже был в таком состоянии. И неизвестно, сколько уже времени так стоит. Не говоря уже о причине этого беспредела», – также пишут брянцы.

«Да за такое привлекают к уголовной ответственности, я имею в виду порчу имущества», «Да уж, что за люди! Никакой культуры», – возмущаются брянские атвовладельцы.