Из гаража в Брянске украли аккумуляторы, деньги и документы

В ночь на 12 марта в Бежицком районе Брянска неизвестные ограбили гараж.

Как сообщили в региональном УМВД, из гаража 84-летнего пенсионера украдены два аккумулятора, 12 тысяч рублей и документы.

Подозреваемых удалось задержать спустя два дня, один из них ранее уже был судим.

Безработные 28-летние жители Бежицы сознались, что сначала сбили замок с соседнего гаража, принадлежащего их знакомому, а затем изнутри оторвали кусок фанеры, закрывавший дыру в смежной с гаражом пенсионера стене.

По статье «Кража» гаражным ворам грозит до пяти лет заключения.