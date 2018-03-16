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Из гаража в Брянске украли аккумуляторы, деньги и документы

Опубликовано Сегодня, 15:40

В ночь на 12 марта в Бежицком районе Брянска неизвестные ограбили гараж.

Как сообщили в региональном УМВД, из гаража 84-летнего пенсионера украдены два аккумулятора, 12 тысяч рублей и документы.

Подозреваемых удалось задержать спустя два дня, один из них ранее уже был судим.

Безработные 28-летние жители Бежицы сознались, что сначала сбили замок с соседнего гаража, принадлежащего их знакомому, а затем изнутри оторвали кусок фанеры, закрывавший дыру в смежной с гаражом пенсионера стене.

По статье «Кража» гаражным ворам грозит до пяти лет заключения.

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