Из гаража в Брянске украли аккумуляторы, деньги и документы
В ночь на 12 марта в Бежицком районе Брянска неизвестные ограбили гараж.
Как сообщили в региональном УМВД, из гаража 84-летнего пенсионера украдены два аккумулятора, 12 тысяч рублей и документы.
Подозреваемых удалось задержать спустя два дня, один из них ранее уже был судим.
Безработные 28-летние жители Бежицы сознались, что сначала сбили замок с соседнего гаража, принадлежащего их знакомому, а затем изнутри оторвали кусок фанеры, закрывавший дыру в смежной с гаражом пенсионера стене.
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