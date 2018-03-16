Из Брянска выдворили трех украинских голубей

В Брянске предотвратили ввоз в Россию трех голубей с Украины.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, птиц обнаружили в картонной коробке в купе вагона пассажирского поезда № 342 Кишинев – Москва.

Ветеринарных документов у владелицы птиц не оказалось. Усомнившись в клиническом здоровье голубей и эпизоотическом благополучии территории ввоза, брянские инспекторы вернули их на Украину. Перевозившую птиц женщину привлекли к административной ответственности.

По данным Россельхознадзора, в 2017 году на Украине зарегистрировано несколько вспышек высокопатогенного вируса гриппа птиц.