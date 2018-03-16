Ночью в Новозыбкове сгорел Range Rover
В результате ночного пожара в Новозыбкове сгорел внедорожник.
Пожар произошел в третьем часу. На улице Вокзальной загорелся Range Rover, сообщает региональное ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова четыре минуты, прибыв в 2.53.
К этому времени машина горела по всей площади. Внедорожник тушили до 2.56.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причину предстоит установить.
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