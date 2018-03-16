Ночью в Новозыбкове сгорел Range Rover

Тело 47-летней женщины 19 марта обнаружили спасатели после проведения дымоудаления во время пожара в квартире, расположенной в жилом доме на улице Гагарина в одноименном городе, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Жители Смоленска пожаловались в «Черный список» на ситуацию, сложившуюся в одном из дворов города: дети на санках ездят с горки и влетают в машины, припаркованные рядом, сообщили очевидцы в указанной группе в соцсети 19 марта.

Смолянка написала пост благодарности водителям маршрутки №44, которые 17 марта спасли ее из горящей машины – сообщила группа «Смоленский транспорт» в соцсети.

Гагаринская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Гагарина, 60-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в отношении клиента, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причину предстоит установить.

К этому времени машина горела по всей площади. Внедорожник тушили до 2.56.

Пожар произошел в третьем часу. На улице Вокзальной загорелся Range Rover, сообщает региональное ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова четыре минуты, прибыв в 2.53.

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