Двух брянцев отправили в колонию за кражи церковного имущества
Двое жителей Брянска предстали перед судом по обвинению в кражах церковного имущества.
Как сообщили в региональной прокуратуре, ночью 24 ноября 2016 года сообщники украли из храма в селе Рябчевск Трубчевского района шесть икон и одну церковную книгу на 43 тысячи рублей.
В ночь 12 декабря 2016-го они вынесли две иконы и другое имущество из храма в селе Теменичи Брянского района. Размер ущерба составил 139 тысячи рублей.
Одного из брянцев суд приговорил к четырем с половиной годам, второго – к трем с половиной годам колонии строгого режима.
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