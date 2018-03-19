Двух брянцев отправили в колонию за кражи церковного имущества

Двое жителей Брянска предстали перед судом по обвинению в кражах церковного имущества.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ночью 24 ноября 2016 года сообщники украли из храма в селе Рябчевск Трубчевского района шесть икон и одну церковную книгу на 43 тысячи рублей.

В ночь 12 декабря 2016-го они вынесли две иконы и другое имущество из храма в селе Теменичи Брянского района. Размер ущерба составил 139 тысячи рублей.

Одного из брянцев суд приговорил к четырем с половиной годам, второго – к трем с половиной годам колонии строгого режима.