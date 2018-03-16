Под Выгоничами пострадавших в тройном ДТП с грузовиком извлекали из машин

Тройная авария произошла утром 20 марта в Выгоничском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, у поселка Выгоничи столкнулись две легковых машины и грузовик. На месте работали полицейские, медики и пожарные-спасатели.

Последним пришлось извлекать пострадавших из поврежденных автомобилей.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе жертв и пострадавших пока не поступало.