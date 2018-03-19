Брянский рыбак жестоко расправился с напарником из-за улова

В Трубчевском районе спор двух рыбаков из-за улова закончился гибелью одного из них.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 27 июля прошлого года двое пьяных рыбаков с помощью сетей ловили рыбу в старом русле Десны у поселка Белая Березка.

При дележе улова на берегу между товарищами вспыхнула ссора. Рассвирепевший 46-летний житель Белой Березки не менее двух раз ударил 43-летнего напарника кулаком по голове, от чего тот потерял сознание. Однако нападавший не остановился и решился на убийство. Он затолкал в рот напарника кусок материи, перекрыв дыхательные пути, и сбросил тело в воду.

Жителя Белой Березки обвинили в убийстве. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.