В Брянске почти час тушили пожар на улице Суворова
Днем 20 марта произошел пожар в Володарском районе Брянска.
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, во втором часу загорелся частный жилой дом по улице Суворова. Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 13.56. К этому времени пламя охватило крышу дома площадью 150 квадратных метров.
Крышу тушили из шести ручных пожарных стволов. Потушить пожар удалось спустя почти час – в 14.59.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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