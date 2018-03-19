В Брянске почти час тушили пожар на улице Суворова

Днем 20 марта произошел пожар в Володарском районе Брянска.

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, во втором часу загорелся частный жилой дом по улице Суворова. Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 13.56. К этому времени пламя охватило крышу дома площадью 150 квадратных метров.

Крышу тушили из шести ручных пожарных стволов. Потушить пожар удалось спустя почти час – в 14.59.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.