Брянец уснул в своей квартире и лишился ноутбука

Из квартиры 21-летнего жителя Советского района Брянска таинственным образом исчез ноутбук вместе с зарядкой.

Прибывшие на место полицейские установили, что вор проник в квартиру через входную дверь, которую брянец забыл запереть.

Подозреваемого задержали через несколько часов. Им оказался ранее судимый 21-летний знакомый владельца ноутбука. Ноутбук он успел продать за 3 тысячи рублей, а деньги потратил на ставки в букмекерской конторе.

Ноутбук полицейские смогли разыскать. По статье «Кража» вору грозит до шести лет заключения.