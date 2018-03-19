Брянец уснул в своей квартире и лишился ноутбука
Из квартиры 21-летнего жителя Советского района Брянска таинственным образом исчез ноутбук вместе с зарядкой.
Прибывшие на место полицейские установили, что вор проник в квартиру через входную дверь, которую брянец забыл запереть.
Подозреваемого задержали через несколько часов. Им оказался ранее судимый 21-летний знакомый владельца ноутбука. Ноутбук он успел продать за 3 тысячи рублей, а деньги потратил на ставки в букмекерской конторе.
Ноутбук полицейские смогли разыскать. По статье «Кража» вору грозит до шести лет заключения.
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