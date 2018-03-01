Один человек пострадал, один эвакуирован при пожаре в Брянске
Днем 21 марта произошел пожар в Фокинском районе Брянска.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, во втором часу загорелся балкон на третьем этаже пятиэтажного дома № 40а по улице Дзержинского.
Пожарные прибыли на место в 13.20, через 10 минут после вызова. На балконе на площади 6 квадратных метров горела мебель. Спасатели эвакуировали из квартиры одного человека. Потушить балкон удалось в 13.43.
По данным МЧС, в результате ЧП есть пострадавший. Причину пожара предстоит установить.
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