Мужчина погиб при пожаре на Дзержинского в Брянске
Крупный пожар в Фокинском районе Брянска унес жизнь мужчины.
Напомним, днем 21 марта загорелась мебель на балконе пятиэтажного дома № 40а по улице Дзержинского. Пожарные добирались до места вызова 10 минут, еще 23 минуты ушло на тушение.
Один человек был эвакуирован. Как сообщают очевидцы, спасти жизнь хозяина квартиры, который в момент ЧП был пьян, не удалось.
Причину возгорания предстоит установить экспертам.
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