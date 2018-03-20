У автовокзала в Брянске водитель «девятки» сбил двух девушек
В Советском районе Брянска водитель «девятки» сбил двух-девушек-пешеходов.
Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, ДТП произошло днем 21 марта в районе автовокзала по улице Красноармейской. В результате наезда на пешеходов у «ВАЗа» оказалось разбито лобовое стекло и сломано боковое зеркало.
Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители. Девушки живы, но получили травмы.
«Они переходили со стороны рынка, а «девятка» ехала от светофора, скорость набрала и их не увидел из-за противоположного ряда. Подлетели жестко», «Помощь оказали машины, проезжающие рядом, вызвали скорую! Девушки были в шоке», – пишут очевидцы.
Информации от ГИБДД о случившемся пока не поступало.
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