У автовокзала в Брянске водитель «девятки» сбил двух девушек

В Советском районе Брянска водитель «девятки» сбил двух-девушек-пешеходов.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, ДТП произошло днем 21 марта в районе автовокзала по улице Красноармейской. В результате наезда на пешеходов у «ВАЗа» оказалось разбито лобовое стекло и сломано боковое зеркало.

Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители. Девушки живы, но получили травмы.

«Они переходили со стороны рынка, а «девятка» ехала от светофора, скорость набрала и их не увидел из-за противоположного ряда. Подлетели жестко», «Помощь оказали машины, проезжающие рядом, вызвали скорую! Девушки были в шоке», – пишут очевидцы.

Информации от ГИБДД о случившемся пока не поступало.