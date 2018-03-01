Брянец обокрал напарника и прокутил 220 тысяч рублей

31-летний житель Почепского района украл у коллеги по сельхозработе и прокутил сбережения, отложенные на покупку машины.

24-летний житель Стародуба несколько месяцев назад устроился в районное сельскохозяйственное предприятие, сообщили в региональном УМВД. Дом он делил с 31-летним напарником, которому признался, что давно откладывает деньги на приобретение автомобиля. 220 тысяч рублей хранились в шкафу.

Спустя два дня после признания он вернулся домой и не обнаружил денег в тайнике. Вместе с деньгами исчез и сосед.

Подозреваемого, который прятался в доме родителей, задержали полицейские. Он сознался, что на украденные у напарника деньги обновил гардероб и купил новый мобильный телефон, а остальное спустил на развлекательные заведения и азартные игры. Возместить ущерб пообещал его отец.

Суда житель Почепского района дожидается в следственном изоляторе. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.