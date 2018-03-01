В Брянске попавшие под «девятку» девушки отделались ушибами

Две девушки, угодившие под колеса «девятки» в центре Брянска, получили незначительные травмы.

Напомним, ДТП произошло вечером 21 марта на улице Красноармейской, в районе автовокзала. Как уточнили в городском ОГИБДД, около 18.05 водитель «ВАЗ-2109» (на фото), двигаясь от улицы Пересвета к проспекту Ленина в правом ряду, сбил двух девушек-пешеходов 28 и 33 лет. Девушки перебегали дорогу в неположенном месте, невзирая на наличие дорожного ограждения.

Обе отделались ушибами. По данным ГИБДД, водитель «девятки» был трезв.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.