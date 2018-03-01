В Брянске столкнулись «Фольксваген» и маршрутка: ранена женщина
Один человек пострадал в результате столкновения Volkswagen Polo и маршрутного такси № 49 в Брянске.
Авария произошла 21 марта около 16.30 у дома № 132 по улице Вокзальной.
Как сообщает городской ОГИБДД, водитель Volkswagen Polo поворачивал с улицы Литейной на Вокзальную и протаранил маршрутку Peugeot Boxer, водитель которой ехал во встречном направлении.
36-летняя пассажирка маршрутного такси получила ушибы. В момент ДТП оба водителя были трезвыми. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
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