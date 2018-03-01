В Брянске женщина-водитель получила сотрясение мозга после тарана маршрутки

В Брянске автомобилистка пострадала в результате тарана со стороны водителя маршрутки.

Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 20 марта около 14.10 у дома № 38 по улице Красноармейской.

36-летняя женщина за рулем Opel Corsa ехала от проспекта Ленина к улице Луначарского, когда в нее врезался водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, маршрутки № 34, не соблюдавший дистанцию (на фото).

У женщины диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лобной области. О других пострадавших в ГИБДД не сообщают.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.