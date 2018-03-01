В Брянске женщина-водитель получила сотрясение мозга после тарана маршрутки
В Брянске автомобилистка пострадала в результате тарана со стороны водителя маршрутки.
Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 20 марта около 14.10 у дома № 38 по улице Красноармейской.
36-летняя женщина за рулем Opel Corsa ехала от проспекта Ленина к улице Луначарского, когда в нее врезался водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, маршрутки № 34, не соблюдавший дистанцию (на фото).
У женщины диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лобной области. О других пострадавших в ГИБДД не сообщают.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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