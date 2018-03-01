В Брянске бык стоял на остановке вместе с пассажирами

ДТП с участием машин «Нива» и Skoda произошло в областном центре на улице Нормандии-Неман 22 марта – сообщил паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

ДТП с участием грузовой «Газели» произошло в Рославле 21 марта, пострадала 83-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Смоленская полиция подключилась к поиску 17-летнего подростка, который сбежал из закрытого костромского спецучреждения, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автобус «Смоленск-Орша» отменили, об этом стало известно 22 марта – так сообщили на предприятии «Смолоблпассажиртранс».

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