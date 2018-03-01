В Брянске бык стоял на остановке вместе с пассажирами
В Брянске на остановке общественного транспорта заметили молодого быка.
Инцидент произошел на улице Королева в Володарском районе Брянска, сообщают в соцсетях очевидцы. Животное решило скоротать время в компании дожидавшихся общественного транспорта людей, к немалому удивлению последних.
«С Чичеренки притопал», «Тоже ждет маршрутку», «Он ждет, пока «Даниловский» откроется», – иронизируют брянцы, комментируя фото.
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