Под Клинцами «Гранта» вылетела в кювет: у водителя тяжелые травмы
27-летний водитель «Лады Гранты» получил тяжелые травмы в результате аварии в Клинцовском районе.
Как сообщили в областной ГИБДД, 21 марта около 22.30 на 177-м километре трассы Брянск – Новозыбков водитель «Лады Гранты», ехавший в сторону Новозыбкова, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет.
Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом бедра.
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