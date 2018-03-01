Авария спровоцировала крупный затор в центре Брянска
Вечером 22 марта центр Брянска встал в большой пробке.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на улице Красноармейской в Светском районе произошла авария. По их словам, в результате столкновения оказалась повреждена электроопора.
«Столб висит на проводах» «Пробка все хуже, там еще и «рогатые» встали, так как электричества нет», – пишут очевидцы.
В настоящее время движение затруднено по улицам Красноармейской, Урицкого, Калинина, Фокина и Горького.
Официальной информации о случившемся и числе пострадавших пока не поступало.
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