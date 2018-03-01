В Брянске необычный вор принес украденную сумку в полицию
28-летний житель Брянска украл у женщины сумку, а затем принес ее в полицию.
Инцидент произошел в Советском районе, сообщили в региональном УМВД. Молодой человек пришел в отдел полиции и рассказал, что подобрал на улице женскую сумку, в которой находилась упаковка с лекарством.
Пока полицейские оформляли находку, поступило сообщение о грабеже. Злоумышленник отобрал у 48-летней прохожей сумку с документами, мобильным телефоном и 2 тысячами рублей. По описанию похищенная сумка совпала со сданной «находкой».
Узнав об этом, «доброжелатель» растерялся, начал путаться в показаниях и в итоге сознался в грабеже.
Он подбежал к женщине со спины, ударил ее по голове, вырвал сумку из рук и скрылся. Быстро освободив сумку от всего ценного, он решил отвести от себя возможные подозрения и принес ее в полицию.
По статье «Грабеж» брянцу грозит до семи лет заключения. По данным УМВД, он полностью возместил причиненный ущерб.
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