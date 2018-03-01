Брянец, напавший на таксиста по пути в Москву, получил 3,5 года
Житель Трубчевского района напал на таксиста по дороге в столицу.
Напомним, вечером 29 декабря прошлого года пьяный пассажир внезапно потребовал изменить маршрут и доставить его в Москву. На заправке в Брянском районе пассажир напал на водителя с ножом и потребовал отдать ему мобильный телефон.
Водитель смог выскочить из машины и убежать. Тогда пассажир забрал свои вещи и пешком пошел в сторону Брянска. По дороге его задержали сотрудники ДПС.
Жителя Трубчевского района, ранее уже судимого, обвинили в вооруженном разбое. Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, суд приговорил его к трем с половиной годам исправительной колонии строгого режима.
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