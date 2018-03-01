ДТП с «ГАЗелью» и Kia спровоцировало транспортный коллапс в Брянске
Движение в центре Брянска было парализовано из-за крупной аварии.
Подробности ДТП сообщили в городском ОГИБДД. Напомним, оно произошло 22 марта около 15.50 у дома № 130 по улице Красноармейской в Советском районе.
По данным ГИБДД, водитель «ГАЗ-2834», двигаясь от улицы Глинки к улице Пересвета с левым поворотом, протаранил Kia Sorento, водитель которой ехал в попутном направлении, обгоняя «ГАЗ-2834».
От удара Kia Sorento врезался в электроопору. В результате энергоснабжение в районе аварии было нарушено, троллейбусы остановились.
Водитель иномарки получил ушибы и ссадины.
По данным ГИБДД, оба участника ДТП были трезвыми. Сейчас полицейские проводят проверку.
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