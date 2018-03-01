Пьяный брянец пытался зарезать собутыльника на берегу Снежки
32-летний житель Володарского района Брянска пытался расправиться с собутыльником.
Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 2 августа 2017 года пьяный мужчина, ранее уже судимый, поссорился с товарищем на берегу реки Снежеть и четырежды ударил его ножом в шею.
Пострадавший потерял сознание и остался с ранами лежать на берегу реки. Его нашли жители Большого Полпино – только благодаря своевременному прибытию медиков ему удалось выжить.
Брянцу предъявили обвинение в покушении на убийство. Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в суд.
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