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Пьяный брянец пытался зарезать собутыльника на берегу Снежки

Опубликовано Сегодня, 15:00

32-летний житель Володарского района Брянска пытался расправиться с собутыльником.

Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 2 августа 2017 года пьяный мужчина, ранее уже судимый, поссорился с товарищем на берегу реки Снежеть и четырежды ударил его ножом в шею.

Пострадавший потерял сознание и остался с ранами лежать на берегу реки. Его нашли жители Большого Полпино – только благодаря своевременному прибытию медиков ему удалось выжить.

Брянцу предъявили обвинение в покушении на убийство. Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в суд.

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