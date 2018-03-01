Житель Почепского района ограбил магазин, чтобы справить день рождения

33-летний житель деревни Федоровка Почепского района решился на ограбление магазина в свой день рождения.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в деревне Папсуевка, куда житель Федоровки приехал, чтобы с друзьями отметить день рождения. Ночью деньги закончились, тогда именинник взломал дверь в деревенский магазин и украл всю дневную выручку – 6 тысяч рублей, хранившуюся в коробке под прилавком.

Наутро в полицию обратилась 57-летняя владелица магазина. Подозреваемого задержали в этот же день. Он пообещал возместить ущерб. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.