Житель Почепского района ограбил магазин, чтобы справить день рождения
33-летний житель деревни Федоровка Почепского района решился на ограбление магазина в свой день рождения.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в деревне Папсуевка, куда житель Федоровки приехал, чтобы с друзьями отметить день рождения. Ночью деньги закончились, тогда именинник взломал дверь в деревенский магазин и украл всю дневную выручку – 6 тысяч рублей, хранившуюся в коробке под прилавком.
Наутро в полицию обратилась 57-летняя владелица магазина. Подозреваемого задержали в этот же день. Он пообещал возместить ущерб. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.
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