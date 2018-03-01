Наклонившийся у БГУ столб спровоцировал огромную пробку в Брянске

Вечером 23 марта оказалось парализовано движение в Советском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, у Брянского госуниверситета водитель автокрана стрелой зацепил провода, в результате электроопора нависла над проезжей частью.

«Олень какой-то на машине с краном ехал и забыл стрелу убрать, в итоге она зацепилась за провода, и столб наклонился. Из-за этого движение стало, и «БКС» кабеля провались, вся улица Бежицкая без ТВ и Интернета», – рассказали местные жители.

В настоящее время движение парализовано по улицам Бежицкой, Дуки, Крахмалева и Войстроченко.

«Пробка дикая», «От Кургана двигаться невозможно. Все по встречке едут, чтобы хоть какое-то движение было. Троллейбусы стоят до БГУ от самого Кургана», «На БГУ все стоит без движения, маршрутки по дворам объезжают!» – жалуются водители и пассажиры общественного транспорта.

Отметим, что в пятницу вечером в пробках также встали улицы Авиационная, Урицкого, Калинина, Фокина и Московский проспект.