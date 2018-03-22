В центре Брянска сгорели пять машин

Пять машин сгорели в Брянске.

Крупный пожар произошел в ночь на 24 мата в Советском районе, сообщает региональное ГУ МЧС.

В четвертом часу загорелись сразу пять машин, припаркованных на улице Красноармейской. Пожарные добирались до места вызова восемь минут, прибыв в 2.33.

Автомобили потушили в 2.39. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.