Житель Брянска ограбил две маршрутки

В Брянске молодой человек за день обокрал два маршрутных такси.

Как сообщили в региональном УМВД, 22-летний житель Советского района пробрался на автостоянку в Бежице и украл из припаркованных маршруток 4 тысячи рублей и радар.

Вскоре подозреваемого, ранее уже судимого, задержали полицейские. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.