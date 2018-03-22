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Житель Брянска ограбил две маршрутки

Опубликовано Сегодня, 12:59

В Брянске молодой человек за день обокрал два маршрутных такси.

Как сообщили в региональном УМВД, 22-летний житель Советского района пробрался на автостоянку в Бежице и украл из припаркованных маршруток 4 тысячи рублей и радар.

Вскоре подозреваемого, ранее уже судимого, задержали полицейские. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.

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