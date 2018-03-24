Ночью в Супонево тушили дом
В ночь на 25 марта загорелся частный нежилой дом в Супонево.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел в первом часу на переулке Кольцевом. Прибыв на место в 0.55, через 18 минут после вызова, пожарные обнаружили, что горит крыша дома площадью 72 квадратных метра. Потушить пожар удалось в 1.05.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.
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