На парковке в Брянске изуродовали машину: девушка ищет очевидцев

В Брянске автовладельца разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадала ее машина.

Как рассказала Надежда Кирилкина в соцсетях, 23 марта во дворе дома № 53 по улице Комарова неизвестный при парковке повредил заднее крыло ее иномарки и скрылся.

«Ребята, нужна помощь, свидетели. Может, кто видел. Машина стояла во дворе. Речной комплекс, улица Комарова, 53. Пожалуйста. Пишите в личку или звоните 8-920-850-13-55», – просит хозяйка автомобиля.

Она уже обратилась в полицию, но найти виновника аварии пока не удалось.