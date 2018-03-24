На парковке в Брянске изуродовали машину: девушка ищет очевидцев
В Брянске автовладельца разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадала ее машина.
Как рассказала Надежда Кирилкина в соцсетях, 23 марта во дворе дома № 53 по улице Комарова неизвестный при парковке повредил заднее крыло ее иномарки и скрылся.
«Ребята, нужна помощь, свидетели. Может, кто видел. Машина стояла во дворе. Речной комплекс, улица Комарова, 53. Пожалуйста. Пишите в личку или звоните 8-920-850-13-55», – просит хозяйка автомобиля.
Она уже обратилась в полицию, но найти виновника аварии пока не удалось.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» подвел итоги проведения видеонаблюдения и видеотрансляции на выборах Президента РФ, которые прошли во всех регионах России 18 марта 2018 года. «Ростелеком» обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции по поручению Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» – один из лидеров по количеству строящегося жилья в брянском регионе – сдала два девятиэтажных дома в жилом комплексе «На Советской» в центре Брянска.