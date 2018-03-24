У святого источника в Белых Берегах в 14-й раз украли ковш
В Белых Берегах неизвестные украли пластиковый ковш, лежавший у святого источника.
Это уже 14-я по счету кража ковша, сообщают администраторы группы Белых Берегов в соцсети, занимающиеся благоустройством поселка.
«Православный крест, под ним святой источник, и на снегу лишь отпечаток от украденного, четырнадцатого по счету, ковша! Что победит: желание гадить и воровать или доброта и созидание? Мы завтра купим 15-й», – пишут белобережцы.
По их словам, новые ковши они намерены покупать, «до тех пор, пока оно не присытится!».
«Если ворюга этот пойман будет, то получит он лещей по обеим по щекам, по-христиански получит!» – пригрозили они злоумышленнику.
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