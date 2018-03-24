Во дворе на Чернышевского в Брянске загорелась машина
Вечером 25 марта загорелся легковой автомобиль, припаркованный во дворе дома по улице Чернышевского в Володарском районе Брянска.
Пожар произошел в десятом часу, сообщили в региональном ГУ МЧС. В 21.39, через четыре минуты после вызова, на место прибыли пожарные. Очаг возгорания находился в моторном отсеке.
«На Новостройке во дворе загорелась машина, стоит пожарная машина, МЧС тушат салон, капот. Двигатель сгорел. Это в районе пиццерии «Шляпа». Вероятно, ее успели оттащить от рядом стоящих машин», – рассказали ИА «Город 32» очевидцы.
Автомобиль потушили в 21.41. Распространение огня на соседние машины удалось предотвратить.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.
Напомним, 24 марта в Советском районе Брянска сгорели сразу пять машин. Сейчас в причинах пожара разбираются правоохранители.
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