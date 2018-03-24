В Брянске электричка насмерть сбила мужчину
В Брянске 31-летний мужчина погиб, попав под электричку.
Несчастный случай произошел 23 марта на станции Фасонолитейной, сообщают в соцсетях очевидцы. «Переходил жд пути, поскользнулся в момент сближения с ним состава. Поезд протащил тело погибшего около 80 метров», – рассказали очевидцы.
По их словам, мужчина получил тяжелые травмы – его похоронили в закрытом гробу. У погибшего осталась молодая жена.
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