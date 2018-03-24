В Брянске электричка насмерть сбила мужчину

Двух самок зубра, недавно привезенных в «Смоленское Поозерье» из «Орловского Полесья», выпустят в дикую природу, где они присоединяться к одной из образовавшихся групп зверей, сообщили в пресс-службе национального парка.

Коммунальщики Ярцева начали работы по укладке асфальта, местные жители недовольны подобным ремонтом, поскольку его проводят прямо в лужах.

Руднянская полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, 32-летнего мужчины, подозреваемого в грабеже, совершенном в местном магазине, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Жительница Смоленска Полина Пискарева, участвующая в проекте «Взвешенные и счастливые люди» на телеканале СТС, сбросила в течение недели еще три килограмма, об этом свидетельствует шестой выпуск передачи.

По их словам, мужчина получил тяжелые травмы – его похоронили в закрытом гробу. У погибшего осталась молодая жена.

Несчастный случай произошел 23 марта на станции Фасонолитейной, сообщают в соцсетях очевидцы. «Переходил жд пути, поскользнулся в момент сближения с ним состава. Поезд протащил тело погибшего около 80 метров», – рассказали очевидцы.

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