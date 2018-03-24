На Куйбышева в Брянске водитель Kia сбил перебегавшего дорогу мужчину
31-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Брянске.
24 марта около 19.50 у дома № 19 по улице Куйбышева пешехода сбил 22-летний водитель Kia Rio, сообщили в областной ГИБДД.
Водитель ехал от улицы Комсомольской к улице XXII Съезда КПСС. Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В момент ДТП он был пьян.
Медики диагностировали у него ушиб и ссадину голеностопа.
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