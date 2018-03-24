На Куйбышева в Брянске водитель Kia сбил перебегавшего дорогу мужчину

31-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Брянске.

24 марта около 19.50 у дома № 19 по улице Куйбышева пешехода сбил 22-летний водитель Kia Rio, сообщили в областной ГИБДД.

Водитель ехал от улицы Комсомольской к улице XXII Съезда КПСС. Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В момент ДТП он был пьян.

Медики диагностировали у него ушиб и ссадину голеностопа.