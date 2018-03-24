В Путевке на машину сошла лавина с крыши
В Путевке на припаркованную машину с крыши сошел снег со льдом.
«Сошел снег со льдом, не ставьте машины под окна домов, а то поплатитесь», – предупреждает брянцев автор фото.
По словам местных жителей, в результате ЧП машина практически не пострадала: «Только крепление зеркала бокового немного погнуло». При этом во время схода «лавины» «аж дом тряхнуло».
Напомним, ранее посыпавшийся с крыши лед повредил три машины в Клинцах.
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